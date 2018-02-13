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    В Германии провалился автобан. Фотофакт

    (обновлено: )31710
    Известно, что провалившийся участок дороги автобана А20 осел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.
    В Германии провалился автобан
    Jan Bulig / Twitter

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В земле Мекленбург-Передняя Померания, что в Германии, произошел провал дорожного покрытия на автобане, сообщает DW.

    Отмечается, что из-за ЧП движение транспорта было перекрыто в обе стороны.

    Инцидент произошел на болотистом участке автобана А20 неподалеку от города Трибзес. Известно, что этот участок дороги автобана А20 осел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.

    dpa
    В Германии провалился автобан

    Выяснить причину проседания дорожного покрытия не удалось до сих пор. Отремонтировать эту дорогу планируют только к 2021 году.

    Как сообщалось ранее, участок дороги в пять полос (около 14 метров) провалился перед железнодорожной станцией Хаката в городе Фукуока. По свидетельству очевидцев, сначала на дороге образовались две ямы круглой формы, которые стали расширяться.

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