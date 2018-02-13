В Германии провалился автобан. Фотофакт

Jan Bulig / Twitter

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В земле Мекленбург-Передняя Померания, что в Германии, произошел провал дорожного покрытия на автобане, сообщает DW.

Отмечается, что из-за ЧП движение транспорта было перекрыто в обе стороны.

Инцидент произошел на болотистом участке автобана А20 неподалеку от города Трибзес. Известно, что этот участок дороги автобана А20 осел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.

dpa В Германии провалился автобан

Выяснить причину проседания дорожного покрытия не удалось до сих пор. Отремонтировать эту дорогу планируют только к 2021 году.

Как сообщалось ранее, участок дороги в пять полос (около 14 метров) провалился перед железнодорожной станцией Хаката в городе Фукуока. По свидетельству очевидцев, сначала на дороге образовались две ямы круглой формы, которые стали расширяться.