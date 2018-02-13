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    В мире

    США призвали Россию объединить усилия в реализации "Минска"

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    Донбасс: годовщина Минских соглашений (480)

    (обновлено: )28303
    Донбасс - это единственное место в Украине, где "жизнь русскоговорящих граждан подвергается риску из-за боестолкновений, экономического кризиса и других проблем", заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Если США и Россия будут работать вместе для реализации минских соглашений, это поспособствует улучшению двусторонних отношений, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек по итогам визита в РФ.

    "Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Главный момент, который вызывает у нас разногласия, это российская агрессия в Украине, ситуация, когда люди, проживающие в восточной части этой страны, находятся в тяжелейшем положении. В действительности это единственное место в Украине, где жизнь русскоговорящих граждан подвергается риску из-за боестолкновений, экономического кризиса и других проблем. Это как раз та сфера, в которой нам необходимо работать вместе, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту к достижению мира, прекращению вооруженного конфликта и возвращению людей к нормальной жизни и, как следствие, улучшение отношений между Россией и странами Запада", — сказала Кавалек, видео с ее речью размещено в Twitter посольства США в РФ.

    "Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско-американских отношений", — отметила заместитель помощника госсекретаря.

    На прошлой неделе Кавалек посетила Москву, где встретилась с представителями посольства США в РФ, а также с представителями американского бизнеса и российского МИД. Помимо этого Кавалек совершила поездки в регионы, где встретилась с представителями американских консульств в РФ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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