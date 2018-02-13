Выхлопные газы мотоциклов опаснее дизельных автомобилей - ученые

КИЕВ,13 фев — РИА Новости Украина. Выхлопные газы современных двигателей мотоциклов опаснее для экологии и здоровья человека, чем дизельные автомобили, такой вывод сделали ученые ДВФУ в Приморье, сообщает пресс-служба вуза.

"Современные двигатели мотоциклов вовсе не так безопасны для окружающей среды, как это может показаться. Учитывая мировой рост производства и продаж мотоциклов, особенно в Азии и Африке, остаточные продукты, не распавшиеся в процессе внутреннего сгорания в двигателях, становятся серьезным фактором, негативно влияющим на экологию», — говорится в сообщении.

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Даже оснащенные системой дожигания вредных газов, современные двигатели мотоциклов выбрасывают больше частиц, соединения которых классифицируются как канцерогенные, приводящие к мутациям или чреватые пороками развития. Также, по заключению ученых, в выхлопных газах частицы размером от 0,5 до 2,5 микрометров, поглощая солнечные лучи, становятся причиной различных микроклиматических эффектов. При этом мотоциклы и скутеры обгоняют по выбросу в атмосферу подобных частиц даже дизельные автомобили.

"По результатам их анализа сообщается, что четырехтактные инжекторные двигатели мотоциклов более безопасны в экологическом плане, чем двухтактные и карбюраторные. Также ученые ДВФУ предполагают, что к 2020 году двухтактные двигатели скутеров станут в Европе более серьезным источником загрязнения, чем все наземные транспортные средства вместе взятые", — рассказали в пресс-службе.

В исследовании участвовало 44 мотоцикла, скутеры, квадроциклы и водные мотоциклы с разными типами двигательных и топливных систем. Ученые изучали транспортные средства на территории Приморья.

О результатах работы написали в научном журнале Toxicology Reports. Возглавляет исследование почетный доктор ДВФУ, иностранный член Российской академии наук Аристидис Тсатсакис и проректор по научной работе ДВФУ, доктор биологических наук Кирилл Голохваст.

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