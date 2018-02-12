Биткоин уверенно возвращает позиции после обвала

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Биткоин, который является самой популярной в мире криптовалютой, после обвала на прошлой неделе до 6 тысяч долларов в понедельник восстанавливает позиции, торгуясь уже почти на уровне 8,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.37 по киевскому времени биткоин рос в цене на 5,25% — до 8,775 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 4,65% — до 8,764 тысячи долларов, на OKEx — на 4,99%, до 8,747 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин увеличивался в стоимости на 8,44% — до 8,752 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также растут в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дорожает на 3,47% — до 865,17 доллара, Ripple — на 3,93%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash — на 1,2%, до 1272,42 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 426,835 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, сообщает Прайм.

На прошлой неделе курс биткоина обвалился сразу на 2 тысячи долларов на новостях об ограничениях на торговлю криптовалютами со стороны мировых банковских групп и правительств некоторых стран.