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    Биткоин уверенно возвращает позиции после обвала

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    По данным CoinMarketCap, по состоянию на 21.37 биткоин рос в цене на 5,25% - до 8,775 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 4,65% - до 8,764 тысячи долларов, на OKEx - на 4,99%, до 8,747 тысячи долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Биткоин, который является самой популярной в мире криптовалютой, после обвала на прошлой неделе до 6 тысяч долларов в понедельник восстанавливает позиции, торгуясь уже почти на уровне 8,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.37 по киевскому времени биткоин рос в цене на 5,25% — до 8,775 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 4,65% — до 8,764 тысячи долларов, на OKEx — на 4,99%, до 8,747 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин увеличивался в стоимости на 8,44% — до 8,752 тысячи долларов.

    Другие популярные криптовалюты также растут в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дорожает на 3,47% — до 865,17 доллара, Ripple — на 3,93%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash — на 1,2%, до 1272,42 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 426,835 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, сообщает Прайм.

    На прошлой неделе курс биткоина обвалился сразу на 2 тысячи долларов на новостях об ограничениях на торговлю криптовалютами со стороны мировых банковских групп и правительств некоторых стран.

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