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    Невестка Трампа госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком"

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    По информации американских СМИ, супруга Дональда Трампа-младшего госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок.
    Ванесса и Дональд Трамп-младший с детьми
    @MrsVanessaTrump

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком", передает Fox News со ссылкой на полицию.

    "Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок", — сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что невестка американского лидера получила конверт около 10 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

    Другие детали произошедшего пока неизвестны.

    Ранее сообщалось, что пятилетний внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу на горнолыжном курорте в городе Аспен (штат Колорадо).

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