Проект бюджета Пентагона предполагает выделение $250 млн Украине

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый предполагает выделение 250 миллионов долларов Украине для "защиты суверенитета".

В документе, представленном американской администрацией в понедельник, отмечается, что Пентагон запрашивает "выделение 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине по защите территориального суверенитета".

2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в США министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, который в пятницу прибыл с визитом в Вашингтон, где рассчитывал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.