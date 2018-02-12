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    МИД Германии: результаты минских соглашений далеки от удовлетворительных

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    В Министерстве иностранных дел Германии считают, что "благодаря минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить его распространение в регионе".
    Владимир Путин, Маттео Ренци, Ангела Меркель и Петр Порошенко во время встречи в Милане, 17 октября 2014 года
    Associated Press Daniel Dal Zennaro, POOL

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Успехи в реализации минских соглашений спустя три года после их заключения далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении МИД ФРГ.

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    Напомним, что комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию в Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

    "Мы далеки от удовлетворения в связи с состоянием реализации спустя три года", — говорится в заявлении.

    МИД ФРГ указывает, что "благодаря минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить его распространение в регионе".

    При наличии политической воли "и сегодня по-прежнему можно добиться прогресса", указывает ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем.

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