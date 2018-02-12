МИД Германии: результаты минских соглашений далеки от удовлетворительных

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Успехи в реализации минских соглашений спустя три года после их заключения далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении МИД ФРГ.

Напомним, что комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию в Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

"Мы далеки от удовлетворения в связи с состоянием реализации спустя три года", — говорится в заявлении.

МИД ФРГ указывает, что "благодаря минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить его распространение в регионе".

При наличии политической воли "и сегодня по-прежнему можно добиться прогресса", указывает ведомство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем.