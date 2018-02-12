В Китае нарядных пингвинов отправили гулять по улицам города

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Харбине по случаю наступающего Нового года по лунному календарю в традиционную китайскую одежду нарядили пингвинов, и отправили гулять по улицам города, сообщается на странице People's Daily,China в Twitter.

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Приодели птиц для того, чтобы создать людям праздничное настроение.

Напомним, Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии.