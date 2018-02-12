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    В Китае нарядных пингвинов отправили гулять по улицам города

    (обновлено: )13110
    Пингвины, которых нарядили в традиционную китайскую одежду по случаю наступающего Нового года по лунному календарю, украшают горд Харбин, а также поднимают людям праздничное настроение.
    Нарядные пингвины в Китае
    @PDChina

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Харбине по случаю наступающего Нового года по лунному календарю в традиционную китайскую одежду нарядили пингвинов, и отправили гулять по улицам города, сообщается на странице People's Daily,China в Twitter.

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    Приодели птиц для того, чтобы создать людям праздничное настроение.

    Напомним, Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии.

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