наверх
12.02.201811:36
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше призвали избегать высказываний об антисемитизме

    (обновлено: )15201
    Премьер Польши призвал всех приложить усилия к позитивному мышлению, ведь история польско-еврейских отношений за последние тысячу лет "была уникальной и позитивной".
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал избегать в стране высказываний об антисемитизме, поскольку это "вода на мельницу врагов Польши". Об этом сообщает "Укринформ".

    "Я хотел бы пригласить всех приложить усилия к позитивному мышлению, ведь история польско-еврейских отношений за последние тысячу лет была уникальной и позитивной, объяснять это, избегать антисемитских высказываний, поскольку они являются водой на мельницу наших врагов, наших противников",- сказал Моравецкий.

    По словам премьера, поляки и евреи почти тысячу лет существовали на одной земле, и это свидетельство хороших отношений между народами.

    "Польша была лучшим местом в мире для жизни еврейской общины",- подчеркнул польский премьер.

    В Израиле протестуют против польского закона об Институте национальной памяти, который могут признать отрицанием Холокоста. Позднее Варшава заявила, что готова к диалогу с Израилем и США по поводу этого документа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере