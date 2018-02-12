В Польше призвали избегать высказываний об антисемитизме

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал избегать в стране высказываний об антисемитизме, поскольку это "вода на мельницу врагов Польши". Об этом сообщает "Укринформ".

"Я хотел бы пригласить всех приложить усилия к позитивному мышлению, ведь история польско-еврейских отношений за последние тысячу лет была уникальной и позитивной, объяснять это, избегать антисемитских высказываний, поскольку они являются водой на мельницу наших врагов, наших противников",- сказал Моравецкий.

По словам премьера, поляки и евреи почти тысячу лет существовали на одной земле, и это свидетельство хороших отношений между народами.

"Польша была лучшим местом в мире для жизни еврейской общины",- подчеркнул польский премьер.

В Израиле протестуют против польского закона об Институте национальной памяти, который могут признать отрицанием Холокоста. Позднее Варшава заявила, что готова к диалогу с Израилем и США по поводу этого документа.