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    В Турции десятки людей госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

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    В северной части Турции зафиксирована вспышка заболеваемости сибирской язвы. Оказалось, что люди заразились после употребления заболевшей язвой коровы.
    Контроль качества мяса на Центральном рынке Новосибирска
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Медики госпитализировали 73 человека с подозрением на заражение сибирской язвой на севере Турции, еще один заболевший скончался, сообщает газета Hurriyet.

    Сибирская язва: симптомы и профилактика
    РИА Новости Алексей Тиматков/Алексей Столяров
    Сибирская язва: симптомы и профилактика

    Инцидент произошел в причерноморской провинции Трабзон. На прошлой неделе сибирская язва была выявлена у одной из коров в местном частном хозяйстве, сообщает издание. Несмотря на предупреждение властей, хозяин заколол животное и раздал мясо соседям.

    У всех госпитализированных наблюдалась слабость и тошнота после употребления мяса. Результаты обследования уже подтвердили диагноз у трех пациентов. Также известно, что погибшая женщина была заражена, отмечает газета.

    Власти региона заявили, что ведут расследование этого инцидента. Карантин в населенном пункте, где живут пациенты, пока не введен, говорится в сообщении.

    Ранее в Харьковской области Украины санэпидемстанция сообщила о случае сибирской язвы, зарегистрированном у свиноматки, которая содержалась в частном секторе в городе Чугуев.

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