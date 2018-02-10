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    В мире

    Инцидент на границе Израиля. США обвинили Иран в эскалации напряженности

    (обновлено: )35201
    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и "твердо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту".
    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США считают инцидент на границе Израиля сознательной эскалацией напряженности со стороны Ирана, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    "США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и твердо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту. Осознанная эскалация угрозы со стороны Ирана и его амбиции по проецированию своей силы и доминирования подвергают риску все народы в регионе, от Йемена до Ливана. США продолжают отражать все злонамеренные действия в Иране и призывают Иран покончить с поведением, которое угрожает миру и стабильности", — заявила Науэрт.

    В субботу армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после совершения авианалета в Сирии на иранские позиции. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

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