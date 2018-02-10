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    Во Франции начали бороться с крысами с помощью гильотин

    (обновлено: )31610
    Устройства, представляющие собой механизм с лезвием и датчиками движения и тепла, установили в канализационных трубах. Когда крыса приближается к лезвию, оно опускается и перерубает ей позвоночник.
    Крыса
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В пригороде Парижа Обервилье начали испытывать мини-гильотины для крыс, сообщает Le Parisien.

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    Устройства, представляющие собой механизм с лезвием и датчиками движения и тепла, установили в канализационных трубах. Когда крыса приближается к лезвию, оно опускается и перерубает ей позвоночник.

    По словам разработчиков, это гуманный способ избавления от грызунов. Смерть наступает мгновенно, и животное не страдает. К тому же, этот механизм безопасен для людей и окружающей среды, в отличие от многочисленных ядов.

    За месяц эксперимента на гильотине "казнили" уже 45 крыс. Устройство будут тестировать до конца марта. И если его эффективность будет доказана, мини-гильотины установят и в других районах и пригородах Парижа.

    В начале года сообщалось, что после наводнения французскую столицу заполонили крысы.

    Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии отменили из-за обнаруженной на борту самолета крысы.

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