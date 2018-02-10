Трамп рассказал, как в США можно запросто "уничтожить" человека

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах человека можно уничтожить "простым обвинением".

"Жизни людей разрушают и уничтожают простым обвинением. Некоторые (обвинения) правдивы, некоторые ложны. Некоторые стары, некоторые новы. Для ложного обвиненного нет восстановления — жизнь и карьера пропали. Неужели нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?", — написал Трамп в Twitter.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused — life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.

Трамп не пояснил, о каких обвинениях идет речь.

В последнее время президента США обвиняли в "связях с Россией", которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, а также в сексуальных домогательствах (эти обвинения Трамп также отрицает).

Кроме того, по обвинению в домогательствах были вынуждены уйти из публичной жизни целый ряд известных деятелей шоу-бизнеса, журналистов и бизнесменов.