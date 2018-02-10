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    Трамп рассказал, как в США можно запросто "уничтожить" человека

    (обновлено: )41150
    В последнее время президента США обвиняли в "связях с Россией", которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, а также в сексуальных домогательствах (эти обвинения Трамп также отрицает).
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах человека можно уничтожить "простым обвинением".

    "Жизни людей разрушают и уничтожают простым обвинением. Некоторые (обвинения) правдивы, некоторые ложны. Некоторые стары, некоторые новы. Для ложного обвиненного нет восстановления — жизнь и карьера пропали. Неужели нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?", — написал Трамп в Twitter.

    Трамп не пояснил, о каких обвинениях идет речь.

    В последнее время президента США обвиняли в "связях с Россией", которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, а также в сексуальных домогательствах (эти обвинения Трамп также отрицает).

    Кроме того, по обвинению в домогательствах были вынуждены уйти из публичной жизни целый ряд известных деятелей шоу-бизнеса, журналистов и бизнесменов.

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