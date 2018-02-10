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    В мире

    Тегеран назвал "смехотворными" данные о перехвате Израилем "иранского дрона"

    (обновлено: )22820
    Представитель МИД Ирана заявил, что "заявления о полете иранского дрона... слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники".
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Иран назвал "смехотворными" сообщения о перехвате в ночь на субботу израильскими силами ПВО над северными районами страны "иранского беспилотника", запущенного с территории Сирии, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    "Заявления о полете иранского дрона… слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства", — приводит телеканал слова Касеми.

    Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии.

    По итогам еще одного, второго за день, налета на Сирию израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

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