Эрдоган заявил, что в Сирии сбит турецкий военный вертолет

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе операции в Африне был сбит турецкий военный вертолет, пишет газета Hurriyet.

По поступившей информации, вертолет сбит над территорией приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

Других подробностей об инциденте газета на сообщает, но приводит слова турецкого лидера, завившего, что террористы "дорого заплатят" за это.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.