Израиль закрыл для полетов большую часть воздушного пространства

пресс-служба ЦАХАЛа

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израильские авиационные власти сообщили, что закрыли воздушное пространство над значительной частью страны, но главный аэропорт работает в нормальном режиме, несмотря на субботний инцидент с иранским беспилотником и последовавшими за этим налетами израильских ВВС на Сирию.

Авиационные власти признали, что утром, в разгар событий, на 15-20 минут были задержаны несколько самолетов, взлетавших из тель-авивского международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона или заходивших туда на посадку.

"Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме… Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов", — сказано в сообщении профильного ведомства — Управления аэропортов в Израиля.

Небольшой населенный пункт Шфаим расположен в центре страны, на расстоянии примерно 20 километров севернее Тель-Авива, между города Герцлия и Нетания.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САРв центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.