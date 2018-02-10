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    Израиль закрыл для полетов большую часть воздушного пространства

    (обновлено: )53421
    Израильские авиационные власти проинформировали, что все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов.
    ВВС Израиля
    пресс-служба ЦАХАЛа

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израильские авиационные власти сообщили, что закрыли воздушное пространство над значительной частью страны, но главный аэропорт работает в нормальном режиме, несмотря на субботний инцидент с иранским беспилотником и последовавшими за этим налетами израильских ВВС на Сирию.

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    Авиационные власти признали, что утром, в разгар событий, на 15-20 минут были задержаны несколько самолетов, взлетавших из тель-авивского международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона или заходивших туда на посадку.

    "Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме… Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов", — сказано в сообщении профильного ведомства — Управления аэропортов в Израиля.

    Небольшой населенный пункт Шфаим расположен в центре страны, на расстоянии примерно 20 километров севернее Тель-Авива, между города Герцлия и Нетания.

    Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

    При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САРв центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

    Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.

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