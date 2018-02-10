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    Военные Израиля сбили вторгшийся беспилотник Ирана

    (обновлено: )75
    Израильские военные сообщают, что беспилотный летательный аппарат успешно перехвачен, он был запущен из Сирии и вторгся в воздушное пространство Израиля.
    Беспилотник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны, сообщила армейска пресс-служба.

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    Военные также признают, что силы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолетам.

    "Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и вторгся в воздушное пространство Израиля… В ответ Армия обороны Израиля атаковала иранские цели в Сирии", — сказано в пресс-релизе.

    Ответный огонь сирийских ПВО, о результативности которого военные не сообщают, активировал сирены воздушной тревоги на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

    Популярное приложение для мобильных телефонов Red Alert ("Красная тревога") показывает, что предупреждение передавалось населению по меньшей мере восемь раз в течение десяти минут.

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