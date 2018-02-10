Мексика объявила тревогу из-за похищения "радиоактивного" контейнера

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Сразу в семи штатах Мексики объявлена тревога после похищения неизвестными контейнера с радиоактивными веществами, сообщает национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны.

Контейнер был украден из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно, а поиски ведутся как в Гуанахуато, так и в штатах Керетаро, Халиско, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес и Сакатекас.

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Специалисты предупреждают об особо опасном для человеческого здоровья характере груза и просят ни в коем случае не открывать контейнер, иначе последствия для имевших контакт с материалами могут быть плачевными.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в Одесском порту месяц держали контейнеры с радиоактивными материалами.