Ученые выяснили, как нейтрализовать вредное влияние алкоголя на мозг

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Некоторые антидепрессанты могут обратить вредное воздействие алкоголя на клетки головного мозга. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Квинсленда. Результаты исследования опубликовали на сайте Medicalxpress.

Специалисты поставили эксперимент на взрослых мышах. Им в течение 15 недель давали алкоголь в больших количествах, что привело к ухудшению способности мозга производить новые клетки, нейроны. Через две недели ежедневного лечения тандоспироном ученые смогли восстановить первоначальные показатели и обратить вредное воздействие алкоголя.

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Авторы работы напомнили, что опасность чрезмерного употребления алкоголя состоит в том, что он препятствует нейрогенезу – производству новых клеток головного мозга.

"Наши эксперименты на мышах показали, что тандоспирон способствует нейрогенезу, но впервые было продемонстрировано, что он может полностью обратить нарушение этого процесса, вызванное алкоголем", — сказала ведущий нейробиолог профессор Селена Бартлетт.

Помимо этого, ученые доказали, что антидепрессант смягчает тревожный синдром, характерный для отказа от употребления спиртного после частого его употребления.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здоровья признала алкоголь причиной возникновения семи видов рака.