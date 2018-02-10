В Пизе задержан мотоциклист, стрелявший в людей из-за замечания о шуме

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Правоохранители после длительных поисков выследили и задержали молодого итальянца, открывшего стрельбу на окраине итальянской Пизы.

Причиной инцидента у одного из баров стал конфликт между его посетителями и мотоциклистом, с большим шумом разъезжавшим по улице. Получив замечания в свой адрес, мужчина сначала достал "пугач", однако потом вернулся с настоящим пистолетом. В результате стрельбы пострадали четыре человека, они госпитализированы, серьезных ран никто из них не получил. Одного из них, по сообщению газеты Il Tirreno, от тяжелого ранения спасла пуговица на джинсах.

Поиски стрелявшего велись весь день. Преступника нашли неподалеку от его дома, его выдал сигнал мобильного телефона, который он опрометчиво решил включить. Им оказался 21-летний местный житель, ранее уже попадавший в подобные истории: в январе 2017 года он был арестован за стрельбу на Сардинии.

Напомним, на минувших выходных 28-летний неонацист Лука Траини открыл стрельбу по африканским мигрантам в городе Мачерата. Он передвигался по городу на машине порядка двух часов, обстреливая иностранцев из пистолета. Шесть человек получили ранения. После задержания он заявил, что не раскаивается в содеянном и "стрелял в чернокожих, потому что они наркодилеры".

На настоящую "охоту на мигрантов" Траини толкнуло недавнее убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. По подозрению в причастности к гибели девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, арестован 29-летний мигрант из Нигерии.