В Нигерии мужчине удалось 15 лет выдавать себя за адвоката из Украины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Полиция нигерийского города Лагос арестовала 49-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном ведении адвокатской деятельности в течение 15 лет. Об этом сообщает ВВС.

Представитель местной полиции Чике Оти рассказал, что человек не смог сформулировать свои юридические аргументы при рассмотрении дела. Именно это и вызвало сомнения у другого адвоката, присутствовавшего в суде.

Сам подозреваемый пока не прокомментировал ситуацию.

Чике Оти сообщил, что псевдоадвокат практиковал юридическую деятельность в течение последних 15 лет. И никто его не разоблачил. Представитель полиции рассказал, что мужчина имел лишь "элементарные знания в юридической сфере и не являлся профессионалом".

Подозрения относительно квалификации адвоката возникли во время судебного рассмотрения уголовного дела.

Его клиент хотел изменить залог, а подозреваемый не знал, как это сделать.

По словам Оти, другой адвокат усомнился в квалификации этого защитника, а также в его регистрации в коллегии адвокатов страны.

По сообщениям местных изданий, у полиции возникли вопросы к человеку, который сказал, что он изучал право в одном из украинских университетов, но его еще не пригласили в коллегию адвокатов Нигерии.

Несмотря на это, он выиграл несколько судебных дел.

Ранее правоохранители задержали в Днепре мужчину, который более 10 лет проживал на территории Украины с поддельным паспортом, зарабатывая сутенерством, а также тем, что брал в аренду дорогие автомобили и не возвращал их.