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    Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63

    (обновлено: )9601
    Нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель - до минимума за восемь недель. Давление на стоимость "черного золота" оказывают новости о росте добычи в США и Иране.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель — до минимума за восемь недель, марка WTI также дешевеет почти на 3%, следует из данных торгов.

    Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,76%, до 63,02 доллара за баррель. Ранее Brent опускался до уровня 62,83 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,93% — до 59,37 доллара за баррель.

    Давление на стоимость "черного золота" оказывают новости о росте добычи в США и Иране. Так, Минэнерго США в среду сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросла на 3,3% — до 10,251 миллиона баррелей в сутки. Вместе с тем, коммерческие запасы нефти в США выросли меньше ожидаемого — на 0,5%, до 420,3 миллиона баррелей.

    Кроме того, замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния в четверг заявил, что Иран планирует нарастить добычу нефти в ближайшие четыре года примерно на 700 тысяч баррелей в день — до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

    Нефть дешевеет на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений, считают аналитики. Европейские биржи опускаются почти на 1,5%. Биржи АТР закрылись в основном в минусе. Индексы США также торгуются в красной зоне на опасениях скорого ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, 77,5% экспертов считают, что уже на мартовском заседании ФРС базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.

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