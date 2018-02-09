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    В Китае мужчина досиделся на унитазе до потери кишок

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    Как отметили медики, ректальный пролапс действительно мог произойти из-за долгого сидения на унитазе. Кроме того, у пациента были выявлены проблемы.

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Житель Китая был вынужден отправиться в больницу после того, как провел полчаса за игрой, сидя на унитазе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

    Инцидент произошел в городе Чжуншань, провинция Гуандун. Мужчина заметил "таинственный сгусток", который вышел из него. В больнице от объяснил, что часто во время похода в туалет увлекается мобильными играми. Врачи выяснили, что "сгустком" оказалась его прямая кишка.

    Ректальный пролапс, по словам специалистов, действительно мог произойти из-за долгого сидения на унитазе. Лечащий врач мужчины рассказал, что у пациента были выявлены проблемы, начавшиеся несколько лет назад, но без должного лечения ситуация ухудшилась. На данный момент пострадавший, пожелавший остаться анонимным, поправляется.

    Чаще всего выпадение прямой кишки диагностируют у детей и пожилых людей.

    Напомним, в Китае мужчина три дня просидел на вышке линии электропередач.

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