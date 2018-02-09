наверх
09.02.201817:55
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Канаде из украинской церкви украли вареники

    (обновлено: )4910
    Королевская канадская конная полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещения Украинской Католической Церкви в городе Канора, провинции Саскачеван.
    Украинская церковь в Канаде
    @WaschukCanUA

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Канадская конная полиция расследует кражу вареников из помещения Украинской Католической Церкви. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Вашук в Twitter.

    По его данным инцидент произошел в городе Канора.

    "Королевская канадская конная полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещения Украинской Католической Церкви в городе Канора, провинции Саскачеван в ночь на 25 января", — написал посол.

    Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены "гендерно нейтральные" изменения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Александр Скубченко
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Термометр
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Люди в балаклавах и в камуфляже в Черкасском горсовете
    Радикальный экстремизм охватил Украину