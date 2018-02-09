В Канаде из украинской церкви украли вареники

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Канадская конная полиция расследует кражу вареников из помещения Украинской Католической Церкви. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Вашук в Twitter.

По его данным инцидент произошел в городе Канора.

"Королевская канадская конная полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещения Украинской Католической Церкви в городе Канора, провинции Саскачеван в ночь на 25 января", — написал посол.

Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены "гендерно нейтральные" изменения.