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    Гигантская снежная собака в Китае попала в Книгу рекордов Гиннесса

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    Размеры скульптуры составили 119,6 метров в длину, 17,9-метров в высоту и 30-метров в ширину. Для ее создания понадобилось 60 тыс. кв метров снега и 100 скульпторов, которые лепили ее в течение недели.
    Гигантская снежная собака в Китае попала в Книгу рекордов Гиннесса
    Facebook ShenyangCity

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Самая большая в мире снежная скульптура появилась в китайском городе Шэньяне. По информации СМИ, гигантская собака уже попала в книгу рекордов Гиннеса.

    Смотрите также: Замороженная красота. Во Львове проходит конкурс ледовых скульптур

    Размеры скульптуры составили 119,6 метров в длину, 17,9-метров в высоту и 30-метров в ширину. Для ее создания понадобилось 60 тыс. кв метров снега и 100 скульпторов, которые лепили ее в течение недели.

    Facebook ShenyangCity
    Гигантская снежная собака в Китае попала в Книгу рекордов Гиннесса

    Ранее сообщалось, что во Львове возле городской ратуши прошел VI Конкурс ледовых скульптур.

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