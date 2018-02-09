наверх
09.02.201815:53
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    Даже мать с ребенком. В аэропорту Израиля 33 украинцам запретили въезд и отправили в Киев

    (обновлено: )68840
    Как отмечается, депортация пассажиров винницкого авиарейса в израильском аэропорту "Бен-Гурион" происходит регулярно. Такой массовой депортации не происходило за всю историю существования этого авиарейса.
    Аэропорт в Тель-Авиве
    flytimer.ru

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Израиле 33 пассажирам, прибывших в Тель-Авив из Винницы авиарейсом компании МАУ, было отказано в посещении Израиля при прохождении паспортного контроля. Об этом в Facebook сообщил сооснователь молодежной организации "Славис-Винница" Сергей Марьянчук, чьи родственники оказались среди депортированных.

    Также он добавил, что даже мать с ребенком отправили обратно.

    "Сегодня 8 февраля, не прошли паспортный контроль в аэропорту Бен-Гурион 33 пассажира с рейса Винница-Тель-Авив… Всех отправили обратно в Киев. Больше информации попозже", — написал он.

    По информации vindaily.info, об этом инциденте уже известно руководству аэропорта "Винница", однако пока нет деталей произошедшего, они не берутся комментировать этот факт.

    Отмечается, что депортация пассажиров винницкого авиарейса в израильском аэропорту "Бен-Гурион" происходят регулярно, однако это единичные случаи. Такой массовой депортации не происходило за всю историю существования этого авиарейса.

    В январе из Словакии депортирована большая группа украинских нелегалов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Александр Скубченко
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Сергей Стерненко после нападения в Одессе
    Радикальный экстремизм охватил Украину