Даже мать с ребенком. В аэропорту Израиля 33 украинцам запретили въезд и отправили в Киев

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Израиле 33 пассажирам, прибывших в Тель-Авив из Винницы авиарейсом компании МАУ, было отказано в посещении Израиля при прохождении паспортного контроля. Об этом в Facebook сообщил сооснователь молодежной организации "Славис-Винница" Сергей Марьянчук, чьи родственники оказались среди депортированных.

Также он добавил, что даже мать с ребенком отправили обратно.

"Сегодня 8 февраля, не прошли паспортный контроль в аэропорту Бен-Гурион 33 пассажира с рейса Винница-Тель-Авив… Всех отправили обратно в Киев. Больше информации попозже", — написал он.

По информации vindaily.info, об этом инциденте уже известно руководству аэропорта "Винница", однако пока нет деталей произошедшего, они не берутся комментировать этот факт.

Отмечается, что депортация пассажиров винницкого авиарейса в израильском аэропорту "Бен-Гурион" происходят регулярно, однако это единичные случаи. Такой массовой депортации не происходило за всю историю существования этого авиарейса.

В январе из Словакии депортирована большая группа украинских нелегалов.