Председатель парламента рассказал, что ждет Саакашвили в Грузии

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ожидает арест, если его экстрадируют из Киева в Тбилиси, заявил председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе во время визита в США.

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"Что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили — в Грузии или Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии", — сказал Кобахидзе, выступая в университете имени Джона Хопкинса.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили откажут в политическом убежище в Украине, он получит возможность добровольной или принудительной депортации в выбранную им страну.