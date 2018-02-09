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    Председатель парламента рассказал, что ждет Саакашвили в Грузии

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (15)

    (обновлено: )13621
    Как отметил председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе, что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест: "У нас у него слабая политическая поддержка".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ожидает арест, если его экстрадируют из Киева в Тбилиси, заявил председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе во время визита в США.

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    "Что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили — в Грузии или Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии", — сказал Кобахидзе, выступая в университете имени Джона Хопкинса.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили откажут в политическом убежище в Украине, он получит возможность добровольной или принудительной депортации в выбранную им страну.

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