наверх
09.02.201811:46
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    Будет работать. Сенат США продлил финансирование правительства

    (обновлено: )33
    Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сенат США в пятницу, 9 февраля, принял законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, сообщило издание Politico. Таким образом он продлил финансирование правительственных ведомств до 23 марта.

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США представили ядерную доктрину и назвали своих врагов

    По данным издания, за законопроект проголосовало необходимое число сенаторов. Теперь законопроект отправится на голосование в Палату представителей.

    Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.

    В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

    Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация вокруг медиахолдинга "Вести" в Киеве
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Сергей Стерненко после нападения в Одессе
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину