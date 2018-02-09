Нет денег. Федеральные ведомства США остановили работу

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, правительственные ведомства США приостановили работу, поскольку конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год.

Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года.

Однако в последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.