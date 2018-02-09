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    Вслед за американскими рухнули и китайские биржи

    (обновлено: )325
    Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к 11.10 обрушился на 5,15% - до 3094,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 2,68% - до 1688 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    REUTERS/Regis Duvignau

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, основные индексы на китайских фондовых биржах рухнули на 2,7% — 5,2% вслед за американскими, свидетельствуют данные торгов.

    Доллар США
    REUTERS Gary Cameron
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    Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к 11.10 обрушился на 5,15% — до 3094,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 2,68% — до 1688 пункта. Тем временем гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,91% — 29294,25 пункта.

    В четверг биржи США вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15%. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%.

    Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам — в четверг показатель также потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%, NASDAQ — на 6,4%, а S&P 500 — на 6,6%.

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