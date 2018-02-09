наверх
09.02.201809:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    Токийская биржа начала открытие с резкого падения

    (обновлено: )8610
    Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
    Фондовая биржа. Экономический график
    REUTERS/Regis Duvignau

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Котировки на Токийской бирже упали на открытии в пятницу, 9 февраля, на 700 пунктов под влиянием обрушения американских фондовых индексов.

    Dow Jones
    Фото из открытых источников
    Все пропало! Историческое падение Dow Jones

    Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133.

    Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.

    Это связывают со снижением котировок на бирже в США.

    В четверг биржи США вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15%. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%. Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%, NASDAQ — на 6,4%, а S&P 500 — на 6,6%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация вокруг медиахолдинга "Вести" в Киеве
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Флаг Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину