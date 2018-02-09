МИД Венгрии отрицает какие-либо договоренности по закону об образовании

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Венгрии отрицают, что во время двусторонних политических консультаций в Ужгороде с заместителем министра иностранных дел Украины сторонам удалось достичь договоренности по закону Украины "Об образовании". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Ранее Министерство иностранных Украины дел заявило, что в ходе переговоров с Венгрией удалось согласовать ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона "Об образовании". Об этом в своем микроблоге Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

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"Не был заключен никакой договор, Украина продолжает не исполнять рекомендации Венецианской комиссии", — заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Он также подчеркнул отметил, что "позиция венгерского правительства не изменилась" и она заключается в том, что Украина не может начать реализацию закона об образовании, пока не согласует все вопросы с национальными меньшинствами, в том числе с Закарпатскими венграми.

"Пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия блокирует международные инициативы Украины до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья", — добавил Менцер.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Напомним ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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