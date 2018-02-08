В Белом доме произошла загадочная ситуация, назревает скандал - СМИ

КИЕВ 8 фев – РИА Новости Украина. Регулярный брифинг в Белом доме перенесли более чем на два часа по неизвестной причине, журналисты американских СМИ называют ситуацию "загадочной".

Изначально общение с прессой было запланировано на 13.00 по местному времени, потом его перенесли на 14.30, затем на 15.15. Брифинг в итоге начался в 15.40 (22.40 по Киеву).

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Никаких объяснений столь неординарной ситуации в пресс-службе Белого дома пока не привели.

Все это время большая группа журналистов пула Белого дома находилась в зале для брифингов. Телеканал CNN, известный своим критическим отношением к действующей администрации США, уже заявил, что "назревает скандал".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пожаловался на жизнь в Twitter.