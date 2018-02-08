В Китае мужчина три дня просидел на вышке линии электропередач

twitter.com/globaltimesnews Кислое видео. Китаец съел 117 долек лайма ради 800 долларов В северном Китае мужчина залез на опорную вышку линии электропередач и просидел там три дня, опротестовывая таким образом решение суда, принятое не в его пользу, сообщает South China Morning Post.

По данным СМИ, мужчина является подрядчиком строительной фирмы, оспаривающей решение суда по вовросу неоплаченных долгов.

Мужчина решил устроить протест, взобравшись на вышку линии электропередач. Его просили спуститься вниз на протяжении почти трех дней, но каждый раз он отвечал отказом.

Согласно сообщению полиции, мужчина протестовал против решения суда. СМИ рассказали, что взобравшийся на столб мужчина был подрядчиком строительной фирмы. Ему не удалось вернуть 1,9 млн юаней (300 тыс долларов США), которые ему должна была компания, и поэтому не смог выплатить зарплату своим работникам.

Ранее сообщалось, что в центре китайского города Фошан, что в провинции Гуандун, обвалилась часть дороги.