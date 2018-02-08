К Трампу на завтрак отправились несколько десятков украинцев

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 8 февраля, в США пройдет Национальный молитвенный завтрак с президентом Дональдом Трампом.

Завтрак пройдет в отеле Washington Hilton американской столицы.

Ожидается, что участие в нем примут несколько десятков украинских политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей религиозных кругов, передает "Укринформ".

"Я могу подтвердить, что в этом году в завтраке примут участие более 3,8 тыс. человек, представляющих более 130 стран и территорий по всему миру", — заявил официальный представитель организатора мероприятия фонда Fellowship Foundation Ларри Росс.

По информации источников из американской администрации, президент Трамп подтвердил свое участие в завтраке, и сейчас в гостинице происходят подготовительные мероприятия. Официальное начало программы запланирован на 7:30 утра по местному времени (14:30 по Киеву). Поскольку завтрак носит аполитичный и чисто религиозный характер, все мероприятия будут проходить без камер, и списки участников официально не объявляются ни до, ни после этого.

По данным СМИ, в этом году мероприятие должны посетить представители ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря; представители фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, Павел Унгурян; члены БПП Артур Герасимов, Максим Ефимов, Андрей Павленко, другие народные депутаты Украины. Кроме того, ожидается участие министра образования и науки Украины Лилии Гриневич; председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, директора департамента по делам религий Минкультуры Андрея Юраша.

На следующее утро, в пятницу должна состояться традиционная украинская часть молитвенного завтрака, где соберутся отдельно представители украинской и ряда европейских делегаций, а также представители правительства и Конгресса США.

В этом году на "завтраке с Трампом " ожидается также присутствие многочисленной делегации из России.