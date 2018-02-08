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    Новый тренд в соцсети. Как снять стресс с помощью резки мыла

    (обновлено: )263
    Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.
    Как снять стресс с помощью резки мыла
    instagram.com/asmr_soap_princess

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В соцсетях найден новый способ бороться со стрессом — смотреть видео, как нарезают мыло.

    О необычном феномене рассказал портал Mashable.

    Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.

    instagram.com/asmr_soap_princess
    Как снять стресс с помощью резки мыла

    "Мы — две девушки из Санкт-Петербурга. У нас есть более 1000 кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", — говорится в описании аккаунта. Хозяйки аккаунта не только нарезают мыло, но и ломают и крошат его.

    Пользователи в комментариях признаются, что их видеоролики приносят невероятное чувство удовлетворения, и отмечают, что "пристрастились" к просмотру.

     

    Подобные видео относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция), когда у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

    Напомним, курьезный случай произошел в Китае, где участники марафонского забега ели мыло, думая, что это энергетические батончики.

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