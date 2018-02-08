Новый тренд в соцсети. Как снять стресс с помощью резки мыла

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В соцсетях найден новый способ бороться со стрессом — смотреть видео, как нарезают мыло.

О необычном феномене рассказал портал Mashable.

Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.

instagram.com/asmr_soap_princess Как снять стресс с помощью резки мыла

"Мы — две девушки из Санкт-Петербурга. У нас есть более 1000 кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", — говорится в описании аккаунта. Хозяйки аккаунта не только нарезают мыло, но и ломают и крошат его.

Пользователи в комментариях признаются, что их видеоролики приносят невероятное чувство удовлетворения, и отмечают, что "пристрастились" к просмотру.

Подобные видео относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция), когда у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

Напомним, курьезный случай произошел в Китае, где участники марафонского забега ели мыло, думая, что это энергетические батончики.