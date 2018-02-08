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    Ученые нашли в пиве лекарство от диабета и лишнего веса

    (обновлено: )37440
    Ученые проводили исследование на мышах с излишней массой тела, которых кормили едой с повышенным содержанием жиров, что должно было имитировать "западную диету" человека.
    Мужчина пьет пиво
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Ксантогумол, содержащийся в хмеле (одном из ключевых ингредиентов пива), может быть полезен в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом. Об этом свидетельствуют результаты исследования биологов из Университета штата Орегон в США, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.

    instagram.com/mana_amano
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    Исследование проводилось на мышах с излишней массой тела, которых кормили едой с повышенным содержанием жиров, что должно было имитировать "западную диету" человека. Злоупотребление подобным питанием приводит к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к ожирению и повышенному давлению.

    Выяснилось, что грызуны, получавшие гидрогенизированные производные ксантогумола, показывали сниженную инсулинорезистентность — фактор, который приводит к диабету второго типа. Кроме того, у мышей подавлялась восприимчивость к лептину, который вызывает в организме чувство голода.Это, как отмечают ученые, приводило к тому, что подопытные раньше испытывали насыщение и меньше ели, что нивелировало употребление жирной пищи.

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