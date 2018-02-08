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    Россиянку депортируют из Египта за "слишком откровенные" танцы

    (обновлено: )65320
    После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.
    Флаг Египта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Египетские власти приняли решение депортировать российскую исполнительницу танца живота Екатерину Андрееву, задержанную несколько дней назад в Каире за "провокационные действия" и "слишком откровенные танцы", сообщил РИА Новости адвокат танцовщицы Мухаммед Салех.

    "Принято решение о депортации российской танцовщицы. Это решение принято после обращения в национальную безопасность и управление полиции нравов. Соответствующий департамент в настоящее время завершает процедуры, связанные с депортацией", — сообщил адвокат.

    "Аль-Яум ас-Сабиа"
    Задержанная в Египте россиянка

    Египетские правоохранительные органы 6 февраля задержали танцовщицу из России Екатерину Андрееву, известную в арабском мире под именем "Жемчужина", за "слишком откровенные", по мнению властей, танцы. Андреева была задержана в одном из ночных клубов Каира во время своего выступления.

    После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.

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