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    В Индии мужчина под видом врача заразил более 30 людей ВИЧ

    (обновлено: )14511
    Мужчина ездил по бедным поселкам и городкам Индии и выдавал себя за врача. За небольшие деньги он обещал вылечить людей от простуды, кашля и диареи, а также предлагал дешевые прививки от гриппа.
    Машина скорой помощи в Индии. Архивное фото
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Индии мужчина, который выдавал себя за врача, заразил ВИЧ-инфекцией минимум 33 человека, сообщает The Sun.

    Мужчина, который называл себя Раджендра Ядава, ездил по бедным поселкам и городкам Индии и выдавал себя за врача. За небольшие деньги он обещал вылечить людей от простуды, кашля и диареи, а также предлагал дешевые прививки от гриппа.

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    Позже со слов жертв выяснилось, что шарлатан практически никогда не менял иглы в шприцах. Это и могло стать причиной инфекции.

    Напомним, стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных украинцев.

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