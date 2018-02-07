В Индии мужчина под видом врача заразил более 30 людей ВИЧ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Индии мужчина, который выдавал себя за врача, заразил ВИЧ-инфекцией минимум 33 человека, сообщает The Sun.

Мужчина, который называл себя Раджендра Ядава, ездил по бедным поселкам и городкам Индии и выдавал себя за врача. За небольшие деньги он обещал вылечить людей от простуды, кашля и диареи, а также предлагал дешевые прививки от гриппа.

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Позже со слов жертв выяснилось, что шарлатан практически никогда не менял иглы в шприцах. Это и могло стать причиной инфекции.

Напомним, стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных украинцев.