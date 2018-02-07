В новой коалиции Германии озвучили условия поддержки Украины

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ предусматривает дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии, однако, Киеву выдвигают также ряд условий.

Как сообщает DW, коалиционное соглашение предусматривает предоставление Украине поддержки в целях полного восстановления территориальной целостности, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.

Стороны осуждают действия России в Крыму и на Донбассе и призывают быть бдительными из-за нынешней российской внешней политики.

Однако, поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части минских договоренностей: отвода тяжелых вооружений от линии разграничения и установления режима прекращения огня. За соблюдением перемирия на Донбассе должны наблюдать миротворцы ООН.

В документе говорится, что новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.

Также в Берлине и в дальнейшем рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией, к чему и привязана немецкая финансовая поддержка. Целью же таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.