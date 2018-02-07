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    В Италии взорвался завод химотходов

    (обновлено: )29403
    Взрыв на химическом предприятии произошел около 14.00 по местному времени и был слышен на большом расстоянии. Ударной волной повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей.
    В Италии взорвался завод химотходов
    ilgiorno.it

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду днем на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии, сообщили РИА Новости в пожарной службе провинции Комо.

    ilgiorno.it
    В Италии взорвался завод химотходов

    "Пострадали девять человек, их жизни вне опасности. Предприятие занимается переработкой органических растворителей", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, с огнем сейчас борются экипажи порядка 15 пожарных машин, "наиболее острая фаза возгорания уже преодолена".

    Взрыв на химическом предприятии произошел около 14.00 по местному времени и был слышен на большом расстоянии. По словам очевидцев, ударной волной повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей.

    На днях сообщалось, что в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали три человека.

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