В Берлине вспыхнул пятизвездочный отель

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Берлине на Потсдамской площади возник пожар в пятизвездочном Mandala Hotel. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Огонь начался в сауне, которая была расположена на 11-м этаже здания. Всех людей с территории отеля эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

​На место прибыли почти полсотни пожарных. Они сумели потушить огонь в течение двух часов. По соображениям безопасности эвакуировали также ближайший кинотеатр, в котором проходили мероприятия Берлинского кинофестиваля.

Напомним, в Шанхае горящий микроавтобус врезался в толпу пешеходов у кафе Starbucks.