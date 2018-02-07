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    В Берлине вспыхнул пятизвездочный отель

    (обновлено: )117
    Пожарные сумели потушить огонь в течение двух часов. По соображениям безопасности эвакуировали также ближайший кинотеатр, в котором проходили мероприятия Берлинского кинофестиваля.
    Пожар в Берлине
    @ErmBln

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Берлине на Потсдамской площади возник пожар в пятизвездочном Mandala Hotel. Об этом сообщает Tagesspiegel.

    Огонь начался в сауне, которая была расположена на 11-м этаже здания. Всех людей с территории отеля эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

    ​На место прибыли почти полсотни пожарных. Они сумели потушить огонь в течение двух часов. По соображениям безопасности эвакуировали также ближайший кинотеатр, в котором проходили мероприятия Берлинского кинофестиваля.

    Напомним, в Шанхае горящий микроавтобус врезался в толпу пешеходов у кафе Starbucks.

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