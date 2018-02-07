В Бельгии поезд выехал на дорогу, протаранив грузовик

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Брюсселе ночью сошел с рельсов товарный поезд, позже он выехал на дорогу. По данным властей, никто не пострадал. Об этом сообщает бельгийская компания по радио-и телевещанию RTBF.

Обстоятельства инцидента пока не известны окончательно. Товарный состав, выехавший с сортировочной станции, прибыл на вокзал Скарбек, находящийся в черте города, где локомотив по неизвестной причине сошел с рельсов. Первый вагон и локомотив оказались на проходящей параллельно железнодорожным путям авеню Вильворде.

Поезд не перевозил никаких опасных грузов, однако протаранил припаркованный на обочине грузовик. Дорожное движение в этом месте было перекрыто на неопределенное время.

Напомним, в результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев — Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.