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    В Бельгии поезд выехал на дорогу, протаранив грузовик

    (обновлено: )49
    Товарный состав, выехавший с сортировочной станции, прибыл на вокзал Скарбек, находящийся в черте города, где локомотив по неизвестной причине сошел с рельсов.
    В Бельгии поезд сошел с рельсов и выехал на дорогу
    @PolBegov

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Брюсселе ночью сошел с рельсов товарный поезд, позже он выехал на дорогу. По данным властей, никто не пострадал. Об этом сообщает бельгийская компания по радио-и телевещанию RTBF.

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    Обстоятельства инцидента пока не известны окончательно. Товарный состав, выехавший с сортировочной станции, прибыл на вокзал Скарбек, находящийся в черте города, где локомотив по неизвестной причине сошел с рельсов. Первый вагон и локомотив оказались на проходящей параллельно железнодорожным путям авеню Вильворде.

    Поезд не перевозил никаких опасных грузов, однако протаранил припаркованный на обочине грузовик. Дорожное движение в этом месте было перекрыто на неопределенное время.

    Напомним, в результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев — Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.

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