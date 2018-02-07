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    В Нидерландах расследуют призывы убить Санта-Клауса – СМИ

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    По информации СМИ, сообщения с призывами убить Санта-Клауса и "навсегда избавиться от раздражающего актера", который его играет, появились в социальной сети в октябре, но вскоре были удалены.
    Санта-Клаус
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Нидерландов открыла расследование в связи с призывами убить Санта-Клауса (Синтерклааса), размещенными в социальной сети Facebook, сообщает газета Telegraaf.

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    По данным издания, сообщения с призывами убить персонажа и "навсегда избавиться от раздражающего актера", который его играет, появились в социальной сети в октябре, но вскоре были удалены. Авторство сообщения, согласно газете, принадлежит группе "Серый век" (De Grauwe Eeuw), выступающей, по их заявлениям, "против расизма и колониализма". При этом движение упоминалось в недавнем отчете контртеррористического подразделения служб безопасности королевства.

    Представитель прокуратуры Мери Халлебеек назвала ситуацию "шокирующим делом", в ведомстве подтвердили изданию, что расследуют угрозы.

    Праздник День святого Николая, прообраза персонажа, известного как Синтерклаас или Санта-Клаус, отмечается в Нидерландах и Бельгии 5 и 6 декабря. Согласно праздничной традиции, Синтерклааас прибывает в страну в середине ноября на корабле, его встречают взрослые и дети, а трансляцию приезда сказочного персонажа ведут национальные телеканалы. Синтерклааса сопровождает помощник — Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве критикуют образ Черного Пита, считая его расистским и берущим начало из колониальной культуры.

    В прошлом ноябре в праздничные дни полиция заблокировала въезд митингующим против образа "Черного Пита" в город, куда прибывал Синтерклаас, из соображений безопасности.

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