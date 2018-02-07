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    В Эстонии под дел провалился фургон с 6 пассажирами, спаслись только двое

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    В Эстонии вторые сутки продолжается спасательная операция в Пярнуском уезде, где под лед ушел микроавтобус с пьяной компанией. Спасателям удалось достать тела трех человек, еще двое выжили при ДТП.
    Спасательная операция в Эстонии, где провалился под лед микроавтобус
    Фото err.ee

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Пярнуском уезде Эстонии приблизительно в 500 метрах от берега под лед провалился микроавтобус, в котором находилось не менее шести человек.

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    Эстонские спасатели сообщают, что 6 февраля прибывший наряд обнаружил на месте происшествия 41-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. Их передали медикам скорой помощи и отвезли в Пярнускую больницу, где их состояние стабилизировалось. Водитель вездехода позднее сообщил, что по прибытии на место пьяные мужчина и женщина в нетрезвом состоянии были в воде.

    После нескольких часов поисков под водой водолазы подняли тело одного из пассажиров, чуть позже – второго. Оба извлеченных из воды тела принадлежали мужчинам. Приступившая к поискам новая бригада водолазов спустя уже вечером 6 февраля извлекла из воды третье тело.

    Фото err.ee
    Спасательная операция в Эстонии, где провалился под лед микроавтобус

    По неподтвержденным данным, один из погибших был водителем, что подтверждает версию о том, что в кабине фургона было больше двух человек.

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