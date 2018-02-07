Украинский самолет "Руслан" помог SpaceX в запуске Falcon Heavy

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинские "Авиалинии Антонова" приняли непосредственное участие в подготовке запуска самой мощной ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, заявляет пресс-служба посольства Украины в США.

Во вторник, 6 февраля, американская компания SpaceX успешно осуществила первый тестовый запуск ракетоносителя Falcon Heavy. Старт новейшей ракеты был дан в 22:45 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

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"Украинские "Авиалинии Антонова" приняли непосредственное участие в подготовке запуска, предоставив свой самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки комплектующих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет, как украинский "Руслан", — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном на странице в Facebook.

Уточняется, что месяц назад украинский самолет преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, "обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал".

Facebook Посольства Украины в США Посольство Украины в США об участии украинского самолета "Руслан" в запуске Falcon Heavy

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

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В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре SpaceX. Ракета выводит автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.