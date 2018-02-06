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    Россиянку задержали в Египте за "слишком откровенные" танцы

    (обновлено: )83304
    По информации СМИ, исполнительница восточных танцев по имени Екатерина распространила в интернете видео одного из своих выступлений, которое и привлекло внимание полиции.
    Флаг Египта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Египетские правоохранительные органы задержали во вторник танцовщицу из России за "слишком откровенные", по мнению властей, танцы, сообщило египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

    После предварительно рассмотрения дела прокуратура постановила освободить российскую гражданку под залог.

    По информации издания, исполнительница восточных танцев по имени Екатерина распространила в интернете видео одного из своих выступлений, которое и привлекло внимание полиции. Правоохранительные органы сочли ее внешний вид и действия "провокационными". Девушку задержали в одном из ночных клубов на берегу Нила в районе Гиза, где она выступала.

    "Аль-Яум ас-Сабиа"
    Задержанная в Египте россиянка

    Помимо непристойного, по мнению египетских правоохранителей, поведения, девушку также обвинили в том, что она работала без контракта и соответствующего разрешения египетских властей.

    В то же время адвокат россиянки заявил, что она работает законно и имеет все необходимые разрешения, а видео, распространенное в сети, было снято за пределами Египта.

    Ранее сообщалось, что около легендарного некрополя в Гизе египетские археологи нашли гробницу знатной женщины, жившей более четырёх тысяч лет назад.

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