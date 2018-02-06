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    В мире

    В Пхенчхане зарегистрированы 32 случая заражением норовирусом

    (обновлено: )25201
    Отмечается, что заболели 32 человека – 21 из молодежного центра, 11 (включая 3 иностранцев) – из других мест.
    Работа медиков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года заявил, что 32 человека подхватили норовирус, вспышка которого произошла в Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе организации.

    Олег Верняев
    Daniel MIHAILESCU / AFP
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    Из 32 человек – 21 из молодежного центра, 11 (включая 3 иностранцев) – из других мест.

    Ранее сообщалось, что норовирус был диагностирован у 41 сотрудника безопасности Игр в Пхенчхане, которые в воскресенье были госпитализированы с симптомами диареи и рвоты.

    В настоящее время проверяется водопроводная вода, проводится обследования персонал, работающего с едой, и продуктов питания

    Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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