В Пхенчхане зарегистрированы 32 случая заражением норовирусом

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года заявил, что 32 человека подхватили норовирус, вспышка которого произошла в Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе организации.

Из 32 человек – 21 из молодежного центра, 11 (включая 3 иностранцев) – из других мест.

Ранее сообщалось, что норовирус был диагностирован у 41 сотрудника безопасности Игр в Пхенчхане, которые в воскресенье были госпитализированы с симптомами диареи и рвоты.

В настоящее время проверяется водопроводная вода, проводится обследования персонал, работающего с едой, и продуктов питания

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.