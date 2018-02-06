В Словакии объявлена эпидемия сифилиса

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Словакии на территории Требишовского района была объявлена эпидемия сифилиса, сообщает местное издание HNonline.

Как стало известно, в этом регионе заболеваемость в 16 раз превышает общие показатели по стране.

Вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в самом городе Требишов и районе.

Как заявил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль, "чтобы пресечь распространение болезни, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение".

По данным медиков, в последнее время число заболевших выросло на 115 человек. Среди них преобладают представители ромского национального меньшинства.

Врачи предупреждают, что сифилис поражает кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости и нервную систему.

Как сообщалось ранее, эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года — так называемого "свиного гриппа".