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    В Словакии объявлена эпидемия сифилиса

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    Как заявил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль, "чтобы пресечь распространение болезни, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение".
    Ученые. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Словакии на территории Требишовского района была объявлена эпидемия сифилиса, сообщает местное издание HNonline.

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    Как стало известно, в этом регионе заболеваемость в 16 раз превышает общие показатели по стране.

    Вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в самом городе Требишов и районе.

    Как заявил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль, "чтобы пресечь распространение болезни, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение".

    По данным медиков, в последнее время число заболевших выросло на 115 человек. Среди них преобладают представители ромского национального меньшинства.

    Врачи предупреждают, что сифилис поражает кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости и нервную систему. 

    Как сообщалось ранее, эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года — так называемого "свиного гриппа".

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