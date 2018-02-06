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    Украинцы получили срок в Польше за сувенирные евро на границе

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (406)

    (обновлено: )32460
    Польские власти обвинили украинцев в попытке незаконного пересечения границы и приговорили их к четырем месяцам тюрьмы. Пограничники изъяли у них 10 купюр номиналом 50, 100 долларов и 500 евро.
    Фальшивые евро и доллары
    twitter.com/KryminalnaPL

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Трое граждан Украины предъявили сувенирные банкноты в качестве подтверждения платежеспособности на время своего пребывания в Польше, пишет портал Nowiny24.pl.

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    Согласно сообщению, когда на паспортном столе мужчин попросили предъявить необходимую для нахождения в стране сумму, они показали сувенирные деньги, после чего были задержаны. Пограничники изъяли 10 купюр номиналом 50, 100 долларов и 500 евро.

    Позже власти Польши обвинили мужчин в попытке незаконного пересечения границы и приговорили их к четырем месяцам тюрьмы.

    Для въезда в Шенгенскую зону гражданам стран, не входящим в это пространство, необходимо объяснить цели поездки и доказать наличие средств, достаточных для нормального проживания в указанный период. Для въезда в Польшу на срок до четырех дней необходимо иметь не менее 300 злотых.

    Ранее в Польше задержали мошенников, которые незаконно трудоустраивали украинцев.

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